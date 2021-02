La settimana tipo non è un vero vantaggio: ormai ce l’hanno anche le altre

Il Napoli non è l’unica squadra senza coppe: c’è l’Inter, ci sarà la Lazio e probabilmente anche Atalanta e Milan. Solo Juve e Roma dovrebbero proseguire

Avvenuta l’eliminazione dall’Europa League, per mano del Granada, il tentativo di salvare il salvabile si è formato intorno all’idea di poter allenare meglio la squadra durante la settimana. Un bel vantaggio insomma, quello di essere fuori dalle coppe, rispetto alle altre grandi che invece dovranno convivere con il fardello delle altre competizioni. Ma in realtà, ad oggi, non è proprio così.

L’Inter, attualmente in vetta alla Serie A, è uscita in semifinale di Coppa Italia e addirittura ai gironi di Champions da ultima in classifica, senza nemmeno “retrocedere” in Europa League.

Il Milan è stato eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia e si ritrova un accoppiamento molto complicato in Europa League, contro il Manchester United che è la favorita al momento per la vittoria finale della competizione. Per cui è lecito supporre che, se le difficoltà riscontrate nelle ultime uscite dovessero rimanere tali, anche i rossoneri si avvierebbero verso l’eliminazione.

La Juventus invece ha concrete possibilità di proseguire il proprio percorso in Champions. Basterà vincere almeno 1-0 contro il Porto per accedere agli ottavi di finale. I bianconeri, peraltro, sono già qualificati per la finale di Coppa Italia, dove affronteranno l’Atalanta, che invece si ritrova a dover rimontare lo 0-1 incassato dal Real Madrid. Servirà una vittoria al Bernabeu alla squadra di Gasperini, anche questa un’impresa della massima difficoltà.

Chi invece si può ritenere pacificamente già eliminata dall’Europa è la Lazio, che dovrà ribaltare il pesantissimo 1-4 con cui il Bayern Monaco si è imposto all’Olimpico. Le speranze di farcela sono obiettivamente infinitesimali. La Roma invece ha tutte le potenzialità per superare lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League.

Ricapitolando: l’Inter è fuori dalle coppe, Milan e Atalanta potrebbero fare presto la stessa fine, la Lazio è già segnata; Juventus e Roma invece hanno concrete possibilità di avanzare in Europa. Quello che dunque può sembrare un “vantaggio” per il Napoli, è (o lo sarà tra poche settimane) comune alla maggior parte delle dirette concorrenti per i piazzamenti più importanti della classifica. In tal senso, la settimana tra il 14 e il 21 marzo saranno i giorni della verità. Il Napoli affronterà Milan, Juventus e Roma tutte in trasferta.

Questo a conferma che la settimana di lavoro tipo è un plus relativo, dal momento che – quando si verifica – è comunque una situazione analoga a quelle di diverse avversarie, ma che per la squadra di Gattuso dovrà necessariamente diventare un fattore, per salvare ciò che resta di una stagione che, già a fine febbraio, sembra non avere più molto da dire.