La prima vera giornata di “spezzatino” totale della Serie A

Dieci partite in dieci orari diversi, spalmate in quattro giorni: è la prima volta che succede nel campionato italiano

Comincia oggi, con ben due anticipi di venerdì, la prima vera giornata di “spezzatino totale”. La Serie A non avrà nemmeno due partite in contemporanea: 10 gare in 10 orari diverse. E’ la prima volta che accade nella storia del campionato italiano, che da anni ormai ha perso la tradizione della domenica pomeriggio col pallone, e ora non avrà nemmeno più l’ebbrezza delle varie “dirette gol”.

La 23esima giornata comincia alle 18:30, con Fiorentina-Spezia, e si concluderà lunedì alle ore 20:45 con Juventus–Crotone. Nel mezzo quattro giorni di gare spalmate a qualsiasi orario, per rintuzzare il palinsesto il più possibile.

Fiorentina-Spezia, venerdì ore 18:30

Cagliari-Torino, venerdì ore 20:45

Lazio-Sampdoria, sabato ore 15:00

Genoa-Verona, sabato ore 18:00

Sassuolo-Bologna, sabato ore 20:45

Parma-Udinese, domenica ore 12:30

Milan-Inter, domenica ore 15:00

Atalanta-Napoli, domenica ore 18:00

Benevento-Roma, domenica ore 20:45

Juventus-Crotone, lunedì ore 20:45

“Con il Milan di rientro dalla trasferta di giovedì in Europa League, e con Dazn che ha a disposizione gli slot di sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15, la soluzione a “spezzatino” era l’unica disponibile, liberando la domenica pomeriggio per lasciare spazio alla stracittadina milanese”.