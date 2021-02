La più bella simulazione della storia delle simulazioni (VIDEO)

E’ accaduto in Guatemala: un giocatore ha raccolto un oggetto da terra e si è colpito da solo contorcendosi a terra. Il video del Guardian è diventato virale

La più bella simulazione da quando il calcio ha inventato la simulazione il Guardian l’ha rintracciata nella terza divisione guatemalteca. Il video, che è diventato virale sui social, testimonia la genialità del protagonista: Rosbin Ramos del Batanecos. Il quale approfitta della distrazione dell’arbitro per raccogliere da terra un oggetto lanciato dagli spalti, si colpisce da solo e si contorce a terra in agonia.

Ma Ramos – scrive il Guardian – non è il primo: chi potrebbe mai dimenticare la reazione leggermente eccessiva di Dida al Celtic Park? O Steven Berghuis del Feyenoord? O, molto peggio, il racconto di Roberto Rojas: nel 1989, il Cile aveva bisogno di battere il Brasile per qualificarsi alla Coppa del Mondo ed era in svantaggio per 1-0 quando il portiere Rojas finse di essere stato colpito da un razzo, tagliandosi con una lama di rasoio nascosta nel suo guanto. Rojas fu bandito a vita (sanzione revocata nel 1991) mentre il Cile fu escluso dal torneo del 1994.