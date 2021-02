Inzaghi: «Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre» 

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole come pubblicate da Tuttomercatoweb.com.

Che emozione si prova ad affrontare il Bayern?

Nel Bayern c’è Klose.

«Mi fa piacere rivederlo, mi ha aiutato tanto nelle prime partite da allenatore. Mi hanno parlato benissimo di lui come allenatore. Penso che siamo in grado di affrontare partite come quella di domani sera nel migliore dei modi».

Che atmosfera si respira nello spogliatoio?

«E’ da tempo che sapevamo di dover vivere una notte simile. Da ieri ci stiamo pensando, è una ciliegina sulla torta sul lavoro fatto. Noi cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto. Vogliamo rimanere aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere. Sappiamo che loro sono quasi ingiocabili, ma anche in passato siamo partiti sfavoriti per poi fare bene. Siamo maturi, abbiamo giocato tante finali oltre ai quarti d’Europa League».