Il jet privato di Mertens finisce fuori pista, nessuna conseguenza per il belga

L’Avenir racconta l’atterraggio con brivido del calciatore al ritorno in patria per sottoporsi alle cure alla caviglia

E’ stato un volo con brivido, quello che ha portato Mertens in Belgio, sabato scorso. L’attaccante belga è rientrato in patria per sottoporsi ad ulteriori cure alla caviglia, ma il jet privato noleggiato per l’occasione è finito fuori pista. Lo racconta L’Avenir.net. Nessun ferito e nessuna ripercussione per Dries.

“I forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio non hanno agevolato l’atterraggio del jet privato sabato sera a Deurne. L’aereo è scivolato fuori dalla pista, terminando la sua corsa sull’erba, lasciando un segno profondo. Secondo le informazioni dei nostri colleghi di Het Laatste Nieuws, c’erano due passeggeri a bordo dell’aereo. Uno di loro era Mertens, con il suo cane Juliette”. De eerste foto’s! Zakenjet van Jung Air glijdt van de baan op @AntwerpAirport 🇧🇪 Landingsgestel niet zichtbaar, oorzaak nog niet bekend 🛩

