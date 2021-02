Il Guardian: “Destro ricorda il Totò Schillaci di Italia 90”

Nicky Bandini: “E se facesse all’Europeo quello che fece Schillaci al Mondiale italiano?”

E se Mattia Destro diventasse un Totò Schillaci? Il paragone, lievemente forzato, è di Nicky Bandini, che per il Guardian commenta la Serie A.

La rinascita dalle ceneri di un ex promessa fallita ha colpito il giornalista dell’autorevole quotidiano inglese: da dicembre è il miglior bomber del campionato italiano, in un Genoa che in mano a Ballardini è ripartito a ritmi record. E se l’esultanza ricorda a Bandini il gesto della culla che faceva Bebeto nel 1994, “c’è chi spera che Destro possa presto ricreare un altro famoso capitolo della storia del calcio internazionale“.

“Con otto gol nelle ultime otto presenze, il 29enne ha battuto qualsiasi altro giocatore in Serie A dal 15 dicembre. I ricordi dei Mondiali del 1990, quando l’Italia scommise su un operaio in forma che non aveva avuto alcun ruolo nelle qualificazioni del Mondiale italiano, sono tornati alla mente di alcuni giornalisti”.

Che hanno fatto la domanda diretta al Ct Mancini. Il quale ha risposto così: “La porta è sempre aperta per lo Schillaci di questo momento”, per gli Europei di luglio.