Il giorno dei fondi in Serie A: al Napoli 101 milioni di euro in 5 anni (De Laurentiis resta contrario)

MF-Milano Finanza: l’obiettivo della media company è di far crescere del 45% i ricavi della Serie A oltre i 2 miliardi entro il 2029. Alla Juve andrebbero 133 milioni

Il grande giorno dei fondi. Oggi l’assemblea di Lega deciderà sull’approvazione del term sheet e sulla distribuzione delle risorse che arriveranno dall’accordo con la cordata Cvc-Advent-Fsi. Un’operazione che darà ai club di Serie A ossigeno per 1,7 miliardi di euro dai fondi che acquisiranno una quota di partecipazione del 10% della media company della Serie A.

MF-Milano Finanza scrive che l’obiettivo della media company è di far crescere del 45% i ricavi della Serie A per oltrepassare la soglia dei 2 miliardi entro il 2029. La creazione di un canale di Lega costerà circa 250 milioni.

La Juventus incasserebbe più di tutti: 133 milioni. A seguire Inter, Milan, Roma e Napoli, tutti sopra i 100 milioni. Il club di De Laurentiis ne ricaverebbe 101,5 milioni.

Proprio il presidente del Napoli continua a guidare il fronte del no, con Lotito. Napoli e Lazio sono le società più in salute e non hanno intenzione di sacrificare il controllo della Lega in cambio delle risorse dei fondi.