Lotito e De Laurentiis contro i Fondi, proprio loro che hanno pagato gli stipendi

Repubblica affronta oggi il tema dei Fondi legati alla Lega Serie A. È prevista per oggi infatti la riunione per votare per decidere se dare il via all’Operazione Project Goal che prevede la creazione di una media company e la cessione del 10% a Cvc, Advent e Fsi per 1,7 miliardi di euro.

Non tutti però sono convinti di voler portare avanti l’operazione fortemente voluta dal presidente Del Pino, alcuni vorrebbero avere maggiore tempo e rimandare tutto a lunedì, tra questi anche il presidente della Juve Andrea Agnelli

I fondi d’investimento vogliono fra l’altro la garanzia che non ci siano fuoriuscite dalla Serie A, ossia che società non lascino per andare a giocare una specie di Nba europea e hanno posto una “clausola Superlega”. Ma su questo e altri punti Agnelli chiede correzioni.

Mail fronte del No è guidato sicuramente da Lotito e De Laurentiis, quest’ultimo preferirebbe affidarsi alla banche

Certo non è un caso che a guidare il fronte del “no” siano Lazio e Napoli, che hanno pagato in anticipo gli stipendi: le società più in salute non hanno intenzione di sacrificare il controllo della Lega (che finirebbe in mano alla media company), in cambio delle risorse dei fondi.