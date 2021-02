Il Dundee United ha assunto un 17enne in India nell’area scouting

La storia è raccontata dall’Evening Telegraph, la notizia è venuta fuori grazie a Football Manager 2021 che ha inserito il nome del ragazzo nel gioco

Ashwin Raman è un ragazzo nato in America e cresciuto a Bangalore, dove risiede, ha 17 anni ed è stato assunto dal Dundee United, club di prima divisione scozzese. La storia è stata raccontata dall’Evening Telegraph, che descrive il ruolo del ragazzo, principalmente incentrato sull’analisi di video.

Il capo dell’area scouting del club, Steve Grieve, ha commentato così il lavoro di Ashwin: “Ho scoperto le sue doti attraverso i social e ho pensato che fosse formidabile. Il nostro direttore sportivo Tony Asghar è stato fantastico nel permetterci di guardare a modi nuovi e innovativi di fare le cose, il che mi ha permesso di lavorare con persone come Ashwin“.

Lo scoop è venuto fuori nel momento in cui il suo nome è comparso in Football Manager 2021, celebre videogioco in cui si amministra un club sotto ogni punto di vista e nel minimo dettaglio. Ashwin ha cominciato a scrivere di sport a 13 anni, ispirato dal libro di Simon Kuper e Stefan Szymanski “Soccernomics” e dal sito di analisi calcistica StatsBomb.

Una volta reso pubblico il suo ruolo nel club, è stato sommerso da messaggi sui social media ed è stato lui stesso a fornire alcuni dettagli sulla sua vita e sul suo incarico. Un caso simile si era verificato nel 2019, quando il blogger di tattica Jack Lyons era stato assunto da Brendan Rodgers al Celtic dopo che il suo lavoro aveva attirato l’attenzione dell’allenatore e l’ha seguito anche al Leicester.