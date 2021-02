Gosens: «Non siamo favoriti contro il Napoli, la Coppa Italia è sempre particolare»

“Non sarà semplice. Lo 0-0 è sempre un risultato pericoloso, noi abbiamo dominato la partita all’andata ma ripetersi non è mai facile”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Robin Gosens, calciatore dell’Atalanta. Mercoledì la squadra bergamasca affronterà il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

“Non sarà semplice. Lo 0-0 è sempre un risultato pericoloso, noi abbiamo dominato la partita all’andata ma ripetersi non è mai facile. Faccio fatica a dire che siamo noi i favoriti per la gara, la Coppa Italia è sempre particolare”.

Sull’importanza di un trofeo:

“Non so se la Coppa Italia sia la strada più semplice, ma è sicuramente quella più corta. Se vinciamo col Napoli siamo in finale e avremo la possibilità di vincere qualcosa. Un calciatore gioca sempre per vincere un trofeo. La Champions e la Serie A sono più lunghe e difficili. Se mercoledì vinceremo, il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di vincere la Coppa Italia”.