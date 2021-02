Gazzetta: per stilare l’elenco dei convocati per il Granada, Gattuso dovrà saccheggiare la Primavera

Sono ormai dieci i calciatori indisponibili nel Napoli, tra Covid e infortuni. Il tecnico alle prese con la formazione con gravi problemi di numeri

Piove sul bagnato, in casa Napoli. Ieri l’ennesimo stop per infortunio, quello di Andrea Petagna. Sono ormai 10 i giocatori su cui Gattuso non può contare, tra Covid e infortuni di vario genere. Per stilare l’elenco dei convocati per il Granada, partita in programma domani sera, scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrà ricorrere necessariamente ad aggiunte dalla Primavera.

“Dovrà fare la conta Rino Gattuso prima di compilare l’elenco dei convocati per Granada. Sicuramente dovrà saccheggiare la formazione Primavera per arrivare a un numero sufficiente per coprire anche le presenze in panchina”.