Gazzetta: De Laurentiis ha abbandonato la tribuna al termine del primo tempo

Il Napoli sceso in campo contro l’Atalanta ieri non ha soltanto perso, come scrive la Gazzetta dello Sport, ma ha deluso e non solo i suoi tifosi

Decisioni forti, al momento non sono ipotizzabili, Aurelio De Laurentiis ha abbandonato la tribuna al termine del primo tempo, probabilmente infastidito dall’ennesima prestazione negativa dei suoi

Un gesto che lascia pochi dubbi sugli umori del presidente, ma nonostante questo l’impressione è che Gattuso possa dormire sogni sereni per la sua panchina

Qualsiasi decisione sembra rimandata dunque al termine di questa stagione

Non è semplice, per il presidente, decidere nell’immediato sulla posizione di Gattuso. I contatti con Rafa Benitez ci sono stati, come il sondaggio con Walter Mazzarri. Ma prima della gara di sabato, contro la Juve, al Maradona, non ci saranno scossoni.