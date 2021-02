Gattuso a Sky: «Ci mancano giocatori importanti, ma possiamo ribaltarla»

Intervista di Rino Gattuso a Sky alla vigilia di Napoli-Granada

Dobbiamo partire come partimmo la prima mezzora. Ci vuole grande voglia e motivazione per giocare con un mordente diverso

Non faccio il dottore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno un gran minutaggio. Osimhen starà fuori. Dries lo portiamo ma ieri ha fatto il primo allenamento, lo valutiamo ma è da tanto tempo che è fermo. Non ha tantissimi minuti a disposizione.

Possiamo ribaltarla, abbiamo dovere di crederci, ci mancano giocatori importanti ma altri possono fare la differenza. Tanti sono stanchi. Abbiamo la forza per farlo.

I ragazzi sanno che stiamo attraversando un momento negativo e sanno che devono dare qualcosa in più.