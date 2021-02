Gasperini senza la solita retorica: “Giochiamo col Torino, ma la partita più importante è quella col Napoli”

L’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa: “La priorità è al ritorno con gli azzurri perché possiamo approdare in finale”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Torino ma chiarendo che l’attenzione della squadra è al ritorno della semifinale di Coppa Italia col Napoli.

È vero che la partita più importante è la prossima e cercheremo di fare il massimo, ma la priorità è alla Coppa Italia. Possiamo raggiungere una finale mercoledì prossimo. Siamo soddisfatti della partita di Napoli, dovremo vincere per andare in finale: giocheremo in casa e avremo dei riferimenti che ci aiuteranno.

Recuperiamo Sutalo ma avremo ancora fuori Hateboer, non ci sono stati altri problemi particolari. Stiamo giocando molto ma stiamo facendo bene, produciamo tanto e sono soddisfatto per come la squadra sta affrontando questo periodo. Non è facile, siamo stanchi.