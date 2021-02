Gasperini: «Contro il Napoli abbiamo già dimostrato di essere competitivi»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli.

Sulla rimonta subita contro il Torino:

«Se si passa dal 3-0 al pareggio in così poco tempo significa che qualche problema ce lo siamo creato. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna subito pensare alla partita successiva. Sia per noi che per il Napoli la gara di domani conterà molto, non capita tutti gli anni di giocare la finale della Coppa Italia».