Finalmente si scalda il podcast napolista, quel rissoso irascibile podcast

Addio politically correct. Gattuso e la sua inadeguatezza, l’ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni, il caso Osimhen, l’Everton

Finalmente si scalda il podcast Napolista. Addio politically correct, oggi sono emerse le differenze e non potrebbe essere altrimenti tra un napolista un sarrita e un non so (alla Gaber). Finalmente un po’ di pepe sugli infortuni. Ma non solo. Tanta carne a cuocere. Gattuso e la sua inadeguatezza, l’ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni del Napoli, il caso Osimhen, la straordinaria vittoria dell’Everton.

Ascolta “Ep. 6 – Mala tempora currunt (podcast rissoso)” su Spreaker.