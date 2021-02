Il serbo conquista il 18° slam imponendosi con un netto 7-5 6-2 6-2 maturato in meno di due ore di gioco

Nulla di nuovo sul fronte australiano: Novak Djokovic vince agilmente contro Daniil Medvedev e si aggiudica per la nona volta in carriera l’Australian Open, conquistando il 18° slam complessivo. Il serbo ha battuto il rivale tre set a zero, con un inappellabile 7-5 6-2 6-2 in meno di due ore.