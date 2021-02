“Noi doobbiamo ripartire per i nooostri figli e nipooti”. “E il ricovera faunda?”. Queeelllo è il busilla, Cooommmissario: bisogna fare pooolitica”

Dialogo tra Montalbano e Renzi sull’Italia sua

Erino le unnici di matine e Muntilbano tiniva le carta fino alle ricchia e quinni quanno il tilifuno sunai arrispundette come si facia quanno ti vuia sbariari.

“Chi fu?”.

“Non fuit niuna”.

Muntilbano: “E allura mi tilifuna n’algaritmia?”.

“A mia l’alga non mi piaciana mi sanna di laida”.

M: “Ma insumma chi stavia al tilifuna?”.

Catarelli: “Duttuiri, ma vira nun mi havia cunusciuta: sugno Catarelli!”.

M: “E che vulia?”.

C: “Ci stavia che ci è – ma non fu; nuta parianti mintalia di Muntilbano – al tilifuna uni che dicia che è di Itaglia Viva, talia Renzia Mattea che volia parlari cu vuia di tilifuna pirsonalimenta: che faccia vi lo passia?”.

M: “E passammilla: capacia che è uni che vulia babbiari”.

“Bona giornata Commissario, ha capito chi la staa parlando?”.

M: “Boni juorna sinaturi cusa potia fari pe Idda?”.

Rentia: “La chiamo perché vorrei da lei un pareeere sulla Lamorgese: la vogliamo fare fuori?”.

M: “Sinatura, li facia nutari che la Lamurgisa fussia na mea supiriora girachiche…”.

R: “Ma noooi abbiamo un cooompito: doooobbiamo rottamare il vecchio… “.

M: “Va bine, sinaturi, cagnari, ma cagnari pe cagnari nun mi paria simpra cusa”.

R: “Si vede, che lei è anziaaaano Coooommmissario: noi dobbiamo rompere il più pooossibile”.

M: “Havio vista che lia va spissa macari in Rabbie Esaudite; ma lia nun rumpia nihilo?”.

R: “Ma quello, cooomisssario, non sono iooo: quello è il Matteo Renzi privaaato… “.

M: “Ma lia è nu pauca pubblica e nu pauca privata?”.

R: “Noi doobbiamo ripartire per i nooostri figli e nipooti”.

M: “E il ricovera faunda?”.

R: Queeelllo è il busilla, Cooommmissario: bisogna fare pooolitica”.

M: “Ma li altira nun la fanna pultiche?”.

R: “Gli aaaltri – come li chiamaa leei – hanno fermato le mie rifoorme ed ora io produco rottami: il prossimo sarà Guaaltieri che secondo me non sa fare nemmmeno di conto”.

M: “Ma è vira che vulia mitttiri la Busche all’Iconomie?”.

R: “Iooo sono convinto che Mariaelenaboooschi possa fare bene per dreeenare risorse per inveestimenti ocuulati”.

M: “Ma havia litta che lia volia fari la Bicameralia per il Ricovera… “.

R: “Sissia, io voglio che il Recoveiii faunde possa essere come il Piano Marsciala per l’Italia”.

M: “Ma indovi havia mparata a parlari accussia bine l’Inglisa?”.

R: “Veedo che leeei ha buon oorecchio: anche il Sultaano ha lodaato il mio ingleese… “.

M: “Ma l’havia studiate con Obame?”.

R: “No, da raagazzo andaavo a stranieree alle ‘ascine”.

M: “Ma da me ultra alla Lamurgisia che volia?”.

R: “Voolevo sapeere se vuole che le faccia trasfeerire Bonetti Alderighi?”.

M: “Il mea Questura?”.

R: “Siii”.

M: “Ma pirchia a lia che li havia facta Bunettia Alderighe?”.

R: “Mi haannno detto che è contro il Meeeessss”.

M: “Ma ia pinsa al Missa ci viaia: mi pari che è dimucristiana”.

R: “Non mi diiica che non saa che cooosa è il Meeeessss?”.

M: “Ia nun sugno praticanta… “.

R: “Ma neeemmeno io che soono di Ceeentro”.

M: “Va bine sinaturi io ura havia da laburari commo pinsa macari lia”.

R: “Ma ioo ho una paaartita a tennis con Faraone: ma gioooca meglio la MEB… “.

M: “Che fusse sta Mebbia?”.

R: “Ma è la Boooschi!”.

M: “Ma viraminta è accusia billa?”.

R: “E’ meeeglio la Booschi che la Veeenere degli Ufffizzzi”.

M: “Va bine salutatemilla”.

R: “Ma se iooo la prooopongo come Caaapo della Poolizia?”.

M: “No, gratia, sinaturi: facimma nel Cunta quarta”.

R: “(…)”.