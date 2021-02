Dialogo tra Catarella e Draghi

“A Zingaretti ho promesso di togliere quota cento. A Salvinia di rimetterla”

Catarelli stavi nel su gabiotte a iucari a Uorla Crafta. Pariva una di chelle iurnata sine ammazzatine che macari in Sicilie accapitavana e nisciuna haviva volia di sciarriarse pirchia pariva che la Primmavere vuliva turnari nova.

Ma mintre stavia al sittima quatra sunai mallitta il tilifuna del cintralina e iddu che eri aginta scilta scilsa lo iusta biastime primera di risupunneri.

“Cummissariate de Vigate chi è al tilifuna?”.

“Buon giorno sono Mario Draghi”.

Catarelli: “Io havia iucata al vuestra ioca”.

Draghi: “Ne ho piacere, anche se mi sfugge a quale gioco allude: potrei cortesemente parlare con il Commissario Zingaretti, sa è per una faccenda di Governo… “.

C: “Io pinsa che lia havia errata ‘Cillenze”.

D: “Io non erro dal 1946: ma se lei gentilmente mi passa Zingaretti poi ne parlo a lui medesimo”.

C: “Ma iddo non è in loca”.

D: “E dove si alloca?”.

C: “In altera loca”.

D: “Ma non europeista?”.

C: “Che io sapia è lucalista”.

D: “Ma leghista o federalista?”.

C: “Io lo sapiva passiatista”.

D: “Ma allora è per il laisse faire?”.

C: “Non lo sapia ma doppo magnata si fa la passiata molo molo”.

D: “Allora è per il cammino comune?”.

C: “Ma si potia fari macari comuni comuni”.

D: “Vede la visione comune soprattutto in politica economica fa scendere i tassi”.

C: “Ma nuia can tinimma sula le tassa, ma che sugno le mascula i tassi?”.

D: “Le tasse le dimezzeremo: l’ho promesso al presidente Berlusconi”.

C: “E al Cummissaria che havia prumessa?”.

D: “A Zingaretti ho promesso di togliere quota cento”.

C: “E a Salvinia?”.

D: “Di rimetterla”.

C: “E a Di Maia?”.

D: “Di rafforzare il reddito di cittadinanza”.

C: “E a Surella d’Itaglia?”,

D: “Un attenzione per l’immigrazione”.

C: “E a Lea?”.

D: “Uno sguardo più umanitario nei confronti dei fratelli migranti”.

C: ”E a Tabacci?”.

D: “A Tabacci ho già donato la Storia dei cattolici democratici in Italia dalla Breccia di Porta Pia ai giorni nostri”.

C: “E iddo che havia facta?”.

D: “Se la sta leggendo visto che non ha molti impegni”.

C: “E al Maia?”.

D: “Un viaggio in Messico quando sarà possibile”.

C: “E alli mamma cuntra la Dadde?”.

D: “Un pronto e sicuro ritorno a Scuola”.

C: “Ed alla mamma a favuri della Dadde?”.

D: “Nuovi tablet e connessioni speed ed a prezzi agevolati per i loro pargoli”

C: “Ma lia è meliora di Adreotta”.

D: “Essendo io anche meno dotto”.

C: “Ma a lia chiu la acclamai?”.

D: “Mi acclamano da quando sono… “.

C: “Ma lia ci è o ci faci?”.

D: “Ci sugno e ci facio”.

C:: “Ma lia apparla macari il siciliana?”.

M: “Ma mi esprima meliore in alemanna”.

C: “Allura lia è nel posita iusta: pirchia in Itaglia si viva, si sugna e si magne”.

D: “(…)”.