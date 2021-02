Di Livio: Pirlo si gioca la panchina in Champions

Su Libero: «Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi».

Angelo Di Livio, ex campione della Juve, su Libero non si espone ad un giudizio su Andrea Pirlo come allenatore dei bianconeri, ma di una cosa è sicuro

Si gioca la carriera sulla panchina bianconera in Champions, dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina».

La Champions infatti continua ad apparire come la bestia nera della Juve

«La maledizione continua, anche se c’è ancora il ritorno e la Juve a Torino può ribaltare tutto. Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi».

In campionato i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto, ma tutto dipenderà dal recupero

«Molto dipende dal recupero col Napoli. Se lo vince, potrà rientrare in corsa: altrimenti il tricolore finirà a Milano».