«Davide Ancelotti ha rivoluzionato la difesa dell’Everton sui calci piazzati», l’elogio di The Athletic

In Inghilterra è considerato “un astro nascente molto amato dai giocatori”. Il suo metodo è al centro del dibattito tattico nel Regno Unito

Negli ultimi due mesi, il sistema difensivo dell’Everton in Inghilterra è oggetto di dibattiti e analisi. Un sistema “anomalo, unico, che sembra nuotare contro le tendenze moderne e non è stato privo di critiche”, lo definisce The Athletic. L’autorevole giornale online dedica alla questione un lunghissimo e argomentato articolo, nel quale sottolinea un aspetto: dietro gli schemi difensivi dell’Everton c’è Davide Ancelotti. Il figlio di. Quello che a Napoli era considerato il motivo per cui tanto papà aveva scelto la squadra di De Laurentiis per pensionarsi e trovare un posto a Davide. Come alle Poste, tipo.

In Inghilterra Davide Ancelotti invece è in questo momento al centro della discussione tattica. Per il suo lavoro. Secondo i principali osservatori, ha radicalmente rivoluzionato gli schemi difensivi in particolare sui calci piazzati. Linee bassissime a protezione di Pickford (noto per le sue non proprio eccelse abilità aeree), con difensori centrali attaccati al portiere e Keane, Mina e Calvert-Lewin, dominanti dal punto di vista aereo, con più spazio per attaccare la palla”.

The Athletic ha analizzato in profondità questo sistema dell’Everton “prevalentemente zonale con due banchi di difensori” interpellando dei consulenti tattici, esperti della materia. L’idea, un po’ di tutti, è che l’Everton ha trovato un sistema che sfrutta i suoi punti di forza. “In teoria protegge il portiere, sgombra l’area e massimizza l’altezza della squadra. Non molto tempo fa, sotto Marco Silva, i calci piazzati erano un punto di debolezza”.

“Le cose sono migliorate dall’arrivo di Ancelotti nel dicembre 2019. Il figlio e assistente Davide è stato incaricato di lavorare sui calci piazzati e su altri aspetti molto particolari in allenamento. A 31 anni, Ancelotti Jr è visto come un astro nascente, con un brillante curriculum che include Real Madrid e Bayern Monaco. Un membro dello staff molto amato dai giocatori, e i suoi metodi sono stati evidenti fin dall’inizio della stagione“.

“È una cosa che non vediamo molto spesso”, dice Stuart Reid, un consulente freelance che lavora con migliori club in tutta Europa. “Poiché è unico, non esistono delle best practice provate e testate. Inoltre, le solite tattiche utilizzate dalle altre squadre non sarebbero troppo efficaci in queste situazioni. In termini di difesa dai cross, sembra una soluzione molto forte”.

Ma il lavoro di Davide Ancelotti sui calci piazzati non si è fermato alla difesa, anzi. Solo Chelsea (nove) e West Ham (otto) hanno segnato più gol su calcio d’angolo dell’Everton, e hanno giocato una partita in più. Secondo Reid, i tassi di conversione dell’Everton dai calci d’angolo sono di circa il sette per cento, nettamente superiori alla media del campionato di ben 3 punti percentuali. E L’Everton ha segnato quattro calci di punizione, uno in meno del West Ham e dell’Aston Villa, leader da questo punto di vista.

“La chiave di questo successo è l’approccio semplificato di Ancelotti Jr. A prima vista non sembra che stiano facendo qualcosa di troppo diverso, ma è un sistema efficace, ben allenato: puoi vedere tutti i giocatori che sanno cosa devono fare”, afferma Reid.