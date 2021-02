CorSport: Napoli-Atalanta, Gattuso si affida al 3-4-2-1 con Lozano punta

In porta ancora Ospina. A centrocampo Demme e Bakayoko. Politano e Insigne alle spalle del messicano

Gattuso cambierà ancora una volta modulo, stasera, contro l’Atalanta. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico adotterà il 3-4-2-1, “se la giocherà a specchio”.

Un’ipotesi venuta fuori ieri, in rifinitura, e anche domenica.

In porta, per il Napoli, ci sarà ancora Ospina, per la terza volta consecutiva. In difesa, invece, Manolas, Maksimovic e Koulibaly, con Di Lorenzo e Hysaj sulla linea dei mediani pronti ad abbassarsi.

“E titolari di compiti diversi: il primo avrà licenza di spingere, come di consueto, mentre il collega, che numericamente rispetto a domenica prenderà il posto di Mario Rui, resterà più bloccato”.

A centrocampo, toccherà a Demme regista e Bakayoko in funzione di filtro. In attacco non ci sarà Panchina. Sarà Lozano il riferimento centrale. Alle sue spalle, sulla trequarti, Politano e Insigne.