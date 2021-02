Corsport: le stranezze di Napoli-Juve, Agnelli e De Laurentiis alleati contro Fondi e Lega channel

Zazzaroni sottolinea come le posizioni dei due presidenti siano cambiate rispetto all’autunno scorso, oggi sono entrambi sulla stessa linea di Lotito

Napoli-Juve vede una prospettiva profondamente diversa per i due allenatori rispetto a quella che si viveva il 4 ottobre scorso, quando si sarebbe dovuta disputare la gara di andata: Pirlo era in evidente difficoltà, mentre Gattuso marciava spedito e a suo di gol realizzati da Mertens e Osimhen. Oggi, per la gara di ritorno, la situazione è chiaramente rovesciata, ma lo è anche per quanto riguarda i due presidenti, Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, come scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport

O meglio, più che invertite, stranamente convergenti su temi che l’autunno scorso li vedevano dalla parte opposta, ovvero favorevoli ai fondi d’investimento e al canale della lega: oggi sono entrambi sulla stessa linea di Lotito, contrati a investitori esterni e poco interessati a Lega channel. Ma così va il mondo del calcio, degli umori e degli squilibri, da noi