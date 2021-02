CorSport: la costruzione dal basso? Non per calciatori poco dotati come Manolas e Maksimovic 

Alberto Polverosi commenta la moda della costruzione del gioco dal portiere. Andava bene finché si parlava di giocatori di qualità, ma in alcuni casi, come per il Napoli, è meglio evitarla

Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi dedica una pagina alla nuova moda calcistica: la costruzione del gioco dal basso, a partire dal portiere. Quella che ribattezza la “distruzione dal basso”, visto che nell’ultima giornata di campionato, più di un gol è nato proprio da errori in avvio. Uno di questi è quello di Maksimovic in Genoa-Napoli. Un passaggio sciagurato del difensore azzurro a Demme è stato intercettato da Badelj, che lo ha trasformato in assist per Pandev.

Polverosi scrive:

“Il senso è l’equilibrio: ci sono delle situazioni, dei momenti e degli atteggiamenti della squadra avversaria, in cui puoi iniziare a costruire dal fondo e altre in cui è preferibile il rilancio lungo. Non può essere una moda a spingere in una direzione o nell’altra, ma la capacità di capire quando è il caso e quando no”.

L’errore di Maksimovic si poteva evitare

“con una diversa scelta (tattica), meno raffinata ma meno pericolosa. E più concreta”.

E Polverosi continua:

“Il lavoro del portiere è profondamente cambiato da quando è entrato in vigore il divieto di raccogliere con le mani il passaggio indietro di un compagno di squadra, il piede buono viene spesso equiparato alla qualità nelle parate, ma ora la ricerca ci sembra esasperata in nome di un calcio che perde equilibrio e costringe anche i giocatori meno dotati tecnicamente a improvvisarsi fini dicitori. Perché alla fine conta questo: se fossero giocatori di qualità assoluta come lo erano Scirea, Baresi e Beckenbauer a far partire l’azione dal limite della propria area sì, avrebbe un senso, ma se tocca a Manolas e Maksimovic, con tutto il rispetto, è preferibile evitarlo”.