CorSport: contro l’Atalanta, Koulibaly parte dalla panchina

Al centro della difesa ci saranno ancora una volta Maksimovic e Rrahmani. Anche Ghoulam dovrà aspettare per il rientro in campo

Gattuso ha recuperato Ghoulam e Koulibaly. I due azzurri hanno superato, ieri, le visite post Covid, sono partiti con la squadra per Bergamo, ma non giocheranno titolari, oggi, contro l’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Koulibaly è partito ieri per Bergamo insieme con la squadra, dopo un paio di settimane trascorse a combattere contro il Covid, ma oggi con l’Atalanta comincerà in panchina. Proprio come Ghoulam, fratello più che amico, nonché compagno di questa sventura chiamata virus”.