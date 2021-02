CorSport: anche il Granada in emergenza, contro il Napoli sarà senza Suarez e Soldado

L’avversaria del Napoli in EL è alle prese con l’emergenza infortuni. Salteranno l’andata anche Milla, Quini Lozano, Montoro e German

Anche il Granada non se la passa bene, in quanto a uomini disponibili. A due giorni dal match contro il Napoli, in Europa League, il tecnico spagnolo, Diego Martinez, deve fare i conti con gli infortuni proprio come Gattuso. In particolare in attacco, scrive il Corriere dello Sport. Indisponibile Luis Suarez (solo omonimo del centravanti dell’Atletico Madrid) e probabilmente anche l’esterno Roberto Soldado.

“Escluso in partenza Luis Suarez, che a causa di un problema muscolare sarà costretto ai box per almeno 8 settimane. Niente da fare, pertanto, neppure per il ritorno di Fuorigrotta, che rimarrà una chimera anche per i compagni Luis Milla e Quini, anche loro alle prese con malanni muscolari, oltre che per Neyder Lozano, che ha una lesione alla tibia. Seppur con minime speranze, invece, prosegue la lotta contro il tempo per recuperare almeno qualcuno tra Soldado (ischiotibiale), Angel Montoro (infiammazione al ginocchio) e German (adduttore)”.