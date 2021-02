Corriere: Lo spogliatoio è sotto stress, ci sono gli scontenti, ma i big sono con Gattuso

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juve in una posizione poco felice, scrive il Corriere della Sera, ma “Rino qualche cartuccia ce l’ha”.

La carta della disperazione per ritrovare il veleno e cancellare la prova scoraggiante di mercoledì scorso contro l’Atalanta. Per non essere risucchiato dal vortice delle critiche e delle polemiche. Napoli-Juventus da queste parti è la madre di tutte le partite, mai Rino avrebbe voluto giocarla in queste condizioni. Lo spogliatoio è sotto stress, ma fa quadrato attorno a lui. Certo, ci sono anche gli scontenti pronti a girarsi dall’altra parte, ma i big (i pochi arruolabili) giurano fedeltà