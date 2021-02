Corriere: il Napoli ha smarrito il senso della posizione in campo e la tenuta mentale

La squadra produce tanto e sul piano del gioco fa anche un passo in avanti rispetto alla partita di Coppa contro l’Atalanta, ma resta vittima dei propri errori

Nonostante abbia costruito tanto, il Napoli è caduto ancora una volta sotto i colpi dell’avversaria di turno. Stavolta il Genoa. Ora Gattuso è ancora di più sulla graticola, scrive il Corriere della Sera.

“Sette sconfitte (diventano nove contando quelle in coppa) sono troppe, pur concedendo l’attenuante delle assenze, la squadra sembra aver smarrito il senso della posizione in campo («questione di postura», dice Gattuso) ma anche la tenuta mentale. Il Napoli produce tanto, e sul piano del gioco fa anche un passo in avanti rispetto alla gara di mercoledì, ma resta vittima dei propri errori”.