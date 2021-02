Conte: «La Juve non ha bisogno di certi regali. Dovremo fare una partita che sfiora la perfezione»

A Rai Sport: “Dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. Questa dev’essere sempre la missione per noi”.

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

“Noi sappiamo che dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l’obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria, questa dev’essere sempre la missione per noi”.

Come preparare la vittoria?

“Penso con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera, penso sia il modo migliore per trasmettere la convinzione ai miei giocatori di vincere la partita e passare il turno. Dobbiamo andare a giocarci la partita con la voglia e la determinazione di essere perfetti, per battere la Juventus devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione. Di fronte avremo una Juventus molto forte, che non ha bisogno di certi regali, come quelli concessi nell’1-2 dell’andata. Dovremo essere più bravi rispetto a quella gara. Ho fatto il professionista, so che certi errori possono capitare: dovremo farne tesoro”.