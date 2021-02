Condò: «De Laurentiis ama sempre quello che non ha»

Nel salotto di Sky Sport, prima di Napoli-Juventus, Paolo Condò commenta la partita tra le squadre di Gattuso e Pirlo.

“Nel Napoli si è rotto qualcosa, a partire dal rapporto tra De Laurentiis e l’allenatore. Il Napoli ha una caratteristica, che de Laurentiis ama sempre quello che non ha. Rimpiange sempre il precedente. Quando arriva Sarri, molto bravo, che rapidamente si impone, tutti dicono: ‘Avevamo benitez’. Sarri sembra un signor nessuno. Va via Sarri, e Ancelotti si confronta un anno e mezzo con l’ombra di Sarri. Poi arriva Gattuso e tutti: ‘Perché non c’è Ancelotti'”.