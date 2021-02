Capello: «Chiellini su Rrahmani? Falli così si puniscono, ma non puoi saltare come un pinguino»

A La Stampa: «Roma e Napoli? Dopo ogni sconfitta si finisce in discussione, la verità è che sono rimaste sempre nell’alta classifica. Dove le distanze sono cortissime».

In un’intervista a La Stampa, Fabio Capello torna sull’episodio del rigore che ha deciso Napoli-Juve di campionato, sabato pomeriggio.

«Pirlo era partito con un concetto di calcio, poi ha giustamente adattato il gioco alle caratteristiche e al valore dei calciatori. La fase della sperimentazione, però, è passata, è costata il ritardo in campionato ma adesso le idee sono chiare: la sconfitta del San Paolo è stata determinata da un rigore provocato da una manata di Chiellini, oggi falli così si puniscono però non puoi saltare come un pinguino».