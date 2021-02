Cairo sulle media company: “Chi cambia idea per motivi tattici non credo faccia una buona cosa”.

Cairo ribadisce la sua convinzione sull’ingresso della media company nel calcio italiano.

“E’ un’operazione molto strategica che serve anche per cambiare il modo di comandare nella Lega, nel 2012 eravamo dietro solo alla Premier League, oggi siamo dietro a Liga e Bundesliga, ci siamo fatti superare. Non credo si debba fare marcia indietro perché i diritti tv domestici hanno fatto un passo avanti rispetto a quello che si pensava: non dobbiamo guardare ad una cosa tattica legata agli interessi, ma a una gestione più globale che la Lega non ha saputo sostenere. La spaccatura? Chi cambia idea per motivi tattici non credo faccia una buona cosa”.