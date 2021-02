Bielsa: “Al Lille ho subito molestie, hanno sabotato il mio lavoro”

L’Equipe riporta la sua deposizione al tribunale del lavoro dove ha chiesto 19 milioni di risarcimento al club francese per licenziamento ingiusto

Marcelo Bielsa ha lanciato durissime accuse contro la dirigenza e la proprietà del Lille, colpevole secondo l’allenatore di averlo ingiustamente licenziato. Per questo, il tecnico ha chiesto 19 milioni di risarcimento al tribunale del lavoro francese, che ieri l’ha ascoltato in videoconferenza. Di seguito un estratto del suo discorso, tratto da L’Equipe.

Voglio raccontare i veri motivi per i quali sono stato licenziato e parlarvi delle molestie che ho subito nei mesi di settembre e ottobre 2017 al fine di destabilizzarmi per spingermi a dare le dimissioni , sabotando la mia gestione e ostacolando il mio lavoro.

Gli attacchi più duri sono stati riservati al direttore sportivo Luis Campos, mago delle plusvalenze ma che non avrebbe lavorato in sintonia con Bielsa.

Campos non ha mai voluto aiutarmi. Era impossibile parlare di calcio con lui, gli interessava soltanto la parte commerciale: commissioni, agenti, percentuali. Avevamo lavorato insieme alla campagna acquisti, mi aveva presentato una lista di 33 giocatori, tre per ruolo, e abbiamo concordato le scelte ma nessuno di questi è stato acquistato. Siamo arrivati a un punto in cui i giocatori che prendevamo li conosceva soltanto lui.