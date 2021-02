Bergamo, bomba carta al raduno davanti allo stadio, un tifoso ferito

Su L’Eco di Bergamo. Si tratta di un 30enne, che ha riportato lesioni gravi alle falangi di tre dita

Non solo cori e fumogeni e, naturalmente, assembramenti. Ieri, a Bergamo, per il raduno di tifosi all’esterno dello stadio per la partita di Champions Atalanta-Real Madrid, si è contato anche un ferito.

Ne dà notizia L’Eco di Bergamo.

“Un trentenne, che ha riportato gravi lesioni a una mano a causa dello scoppio di una bomba carta. Secondo le primissime ricostruzioni (la dinamica del fatto è ancora in corso di accertamento da parte della polizia), verso le 19.30 l’uomo si trovava in viale Giulio Cesare per partecipare agli incitamenti alla squadra quando una bomba carta gli è scoppiata vicino. Dolorante e sotto choc, è stato soccorso da altri giovani che si trovavano sul posto, che dopo avergli avvolto la mano in un indumento, lo hanno condotto verso una postazione delle forze dell’ordine e della polizia locale per chiedere aiuto”.

Grazie all’arrivo di un’ambulanza del 118, l’uomo è stato portato all’ospedale Humanitas.

“Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato lesioni gravi alle falangi di tre dita”.