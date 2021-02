Basta con la distruzione dal basso, invocano dallo chalet di Mergellina

Vuttamm ‘o pallone annanz. Alisson peggio di Ospina. De Laurentiis ha già pronto lo slogan per il prossimo allenatore: spero, promitto e Juric.

Giornata sismica allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere con scosse provenienti dai Campi Flegrei e sconvolgimenti provenienti dallo Stadio Marassi di Genova.

Ma cher’è, chiede don Ciccio portiere di palazzo a Salvatore pittore di alici. E che sto tanto allergico ca quase quase me mettesse a chiagnere pe’ ‘sta ‘nfelicità, risponde il pittore d’alici Salvatore. Si capisce, commenta Gennaro Piromallo salumiere, è a causa del Napoli a Genova. Ventiquattro tiri a campare, si addolora Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia.

Ho una soluzione, annuncia Pasquale Pazienza giornalista on-line. Dite, dite, lo incoraggia Saverio Malaspina ragioniere. Ho visto Liverpool-Manchester City, declama il giornalista on-line Pasquale Pazienza, basta con la costruzione dal basso, il Liverpool che è il Liverpool ha preso due dei quattro gol incassati costruendo dal basso, attore protagonista il famoso portiere Alisson peggio di Ospina. E allora, chiede Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Bisogna dire a Gattuso palla lunga e pedalare, spiega Pasquale Pazienza giornalista on-line. Cioè vuttamm ‘o pallone annanz, chiede chiarimenti Totonno Speranza direttore di centro commerciale.

Mi spiego, chiarisce Pasquale Pazienza giornalista on-line, noi buttiamo tanti palloni avanti e lontano che l’avversario si stanca di raccoglierli e noi abbiamo la partita in pugno. E niente passaggi indietro, aggiunge Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Proprio come diceva quello, sottolinea Saverio Malaspina ragioniere. Quello chi, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Quello che diceva se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, spiega il ragioniere Saverio Malaspina. Scusate ragioniere, interviene Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza Sannazaro, ma quello disse anche se mi uccidono vendicatemi e non è andata bene.

State tergiversando, interrompe Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo, il problema è il gol. Esatto, interviene Salvatore pittore d’alici, noi per fare un gol dobbiamo fare ventiquattro tiri. Meno dei quarantaquattro gatti, ironizza Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. E per farne due ci vogliono quarantotto tiri, si accoda don Ciccio portiere di palazzo. Non è cosa, geme Saverio Malaspina ragioniere che sa fare di conto.

Scusate, interviene Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia, ma se Gattuso indietreggia anche a Bergamo mercoledì sera, chi lo uccide. È un problema, ammette Pasquale Pazienza giornalista on-line. Aurelio potrebbe delegare il figlio Edoardo promuovendolo da vicepresidente a vice-killer, ipotizza Gennaro Piromallo salumiere.

Non c’è niente da fare, si lamenta Salvatore pittore d’alici. E chi prenderemmo al posto del cadavere, domanda rabbrividendo Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Un allenatore di ventura ma non proprio Ventura, azzarda Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Credo che se ne parlerà il campionato prossimo, informa Pasquale Pazienza giornalista on-line che dovrebbe avere informazioni di prima mano on-line. L’anno prossimo arriverà Juric, annuncia Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza Sannazaro che legge tutti i giornali. Aurelio ha già pronto lo slogan di presentazione, certifica Totonno Speranza direttore di centro commerciale. E che cosa dirà Aurelio, chiede preoccupato don Ciccio portiere di palazzo. Spero, promitto e Juric, informa Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza Sannazaro. Gesù, ma questo è il latinorum di Lotito, esclama Salvatore pittore d’alici.