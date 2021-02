“Addio al nubilato”, la commedia agrodolce degli equivoci al femminile

Il film è visibile su Amazon Prime ed è una trasposizione di una pièce teatrale. Cinque amiche dai tempi del liceo si ritrovano a Roma per un addio al nubilato

Da ieri è su Amazon Prime la commedia agrodolce prodotta da Minerva e Rai Cinema Addio al nubilato (2021) il film di Francesco Apolloni che da una pièce teatrale diventa pellicola cinematografica.

Cinque ragazze vivono la loro terza liceo (ottobre 1997) essendo inseparabili ed unendosi con il motto, “Noi non abbiamo paura, non ci perderemo”. Dopo vent’anni Chiara (Antonia Fotaras) manda da San Francisco alle altre quattro – Eleonora (Antonio Liskova) la life coach, Vanessa (Chiara Francini) la sempiterna aspirante attrice, Linda (Laura Chiatti) la fotografa generazionale e Akiko (Jun Ichikawa) la meditativa new age – un invito per il suo addio al nubilato che dovrà tenersi a Roma.

È un modo per fare rincontrare le cinque amiche – ora donne che si apprestano ai 40 anni – che la vita ha diviso rispetto al quel giuramento che si erano fatti in un caldo pomeriggio davanti alla tomba di Keats. Tra scorribande al luna park, furti di carovan e sequestri di ballerini, le quattro – a cui a si aggiunge anche la figlia di Vanessa (interpretata da Tecla Insolia) – seguono una sorta di gioco di ruolo che le ha predisposto Chiara. La commedia degli equivoci che le rimette in dialogo, ma anche in profondo contrasto – con momenti in cui allontanandosi si riavvicinano -, nel racconto di esperienze celate, le porta ad un epilogo tragico.

Tutto si regge per le belle musiche di Alessandro Molinari e per la bravura teatrale delle attrici che riescono a rendere il caos un momento di vita e di rincontro perché “questa suite è un troiaio e la mia vita sembra un film di Lars Von Trier…”. Riuscirà Chiara a mettere ancora fondamenta di legami tra le cinque nel momento del supremum exitus?