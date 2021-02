A San Valentino trekking per single a Massa Lubrense

La partenza è per le 14.30 di domenica 14 febbraio da Piazza Santa Croce di Termini, destinazione Punta Campanella

In questo periodo in cui le relazioni sociali sono così complicate la Company escursionistica Sirenland offre un modo per ripartire nei contatti autentici in un contesto naturale pulito ed open air. I single saranno i veri protagonisti di questo San Valentino che sarà l’occasione per conoscere camminando altre persone che amano il trekking come pratica di vita e filosofica. La partenza è per le 14.30 di domenica 14 febbraio da Piazza Santa Croce di Termini – frazione di Massa Lubrense – dove due guide dell’Aigae Debby Di Bello e Veriano Verde guideranno gli intervenuti sulla Via Minervia che porta alla Punta della Campanella dove le fonti dicono sia stato eretto il tempio omonimo conosciuto in tutta la Romanità. Dialogando e scendendo l’antica teoria religiosa si potranno ammirare luoghi incantevoli come la Baia di Mitigliano ed abbracciare il grandangolo del Golfo di Napoli con la possibilità di intercettare anche Ventotene dietro Ischia e Procida. Eppoi prima di giungere al luogo una rapida vista della Baia di Ieranto: tesoro dell’Area Marina Protetta. Considerato l’avvento previsto di Burian nei pressi del faro e della torre la conoscenza tra i partecipanti sarà riscaldata da una cioccolata aromatica calda. Creata un’atmosfera piacevole che favorirà la conoscenza e l’incontro dei partecipanti si familiarizzerà ed il culmine del tramonto sarà l’ora della lenta e sognante risalita. Per info 3319825263: email: sirenlandtours@gmail.com; Facebook Sirenland.