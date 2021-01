Ziliani invoca il sorteggio per gli arbitri: “Le cose non devono essere telecomandate”

Paolo Ziliani, nel suo pezzo per Il Fatto Quotidiano, ha ricordato i campionati in cui gli arbitri sono stati sorteggiati. Il più recente è stato quello del 1998/99.

La classifica del campionato 1998/99, l’unico della storia del calcio italiano in cui gli arbitri non vennero scelti dai Nicchi o dai Gussoni o dai Bergamo & Pairetto della situazione, ma dalla dea bendata, vide il Milan (allenatore Zaccheroni) vincere lo scudetto a 70 punti davanti alla Lazio (69), e poi ancora Fiorentina 56, Parma 55, Roma, Udinese e Juventus 54, Inter 46.

Ziliani poi ricorda il campionato 1984/85, che regalò un altro esito a sorpresa e in cui i direttori di gara venivano divisi in fasce e poi sorteggiati a caso.

Per le 8 partite di ogni domenica il designatore D’Agostini formava gruppi di 4 arbitri divisi in 6 fasce diverse di partite, divise per importanza, e procedeva poi all’estrazione fra i quattro nomi. Un sorteggio non integrale, quindi, ma parziale. Lo scudetto arrise al Verona di Osvaldo Bagnoli. La Juventus giunse sesta.