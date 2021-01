Un ex giocatore di Verona e Spezia è stato condannato a 2 anni di carcere per un video porno

Antonio Luna e il suo compagno all’Eibar Enrich filmarono una donna mentre facevano sesso con lei: un tribunale spagnolo li ha ritenuti colpevoli di aver diffuso il video

Il tribunale penale numero 3 di San Sebastián ha condannato l’ex giocatore di Verona e Spezia Antonio Luna e il suo compagno all’Eibar Sergi Enrich (che ancora milita nella squadra spagnola) a due anni di carcere per la diffusione di un video porno.

Il tribunale ha assolto Eddy Silvestre, accusato di aver materialmente diffuso il video dopo averlo ricevuto dagli altri due imputati. Secondo IUSPORT, Enrich e Luna sono stati ritenuti colpevoli del reato di scoperta e divulgazione di segreti e dati personali.

Luna arrivò a Verona nell’agosto 2014, ma ci restò solo pochi mesi senza accumulare nemmeno una presenza prima di passare in prestito allo Spezia. Dopo la sua esperienza nella serie B italiana fu ceduto all’Eibar,

Lui e il suo compagno girarono un video hard mentre facevano sesso con una donna, che chiedeva esplicitamente di non essere filmata. Video che poi finì in pasto ai social nell’ottobre 2016 diventando virale. Dopo la denuncia della vittima e l’enorme scandalo generato, Enrich e Luna si sono pentiti dell’accaduto e si sono scusati, assicurando di non essere responsabili delle immagini venute alla luce “a loro insaputa, senza il loro consenso”.