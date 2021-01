Sky: «Osimhen ha poca sensibilità alla mano»

«In questo momento ha un tutore molto leggero per la spalla e una spugnetta nella mano per esercitarsi h24 per migliorare la sensibilità dell’arto»

Negli studi di Sky è osservato speciale Victor Osimhen durante il suo riscaldamento in campo a Verona e si nota una tensione del braccio destro e una mano un po’ ferma. Massimo Ugolini ha spiegato

«Il problema è stata la lussazione e poi un altro problema neurologico, perché c’è stato un danno al nervo. Il giocatore ha poca sensibilità alla mano destra e all’inizio la muoveva male. Poi con le terapie del dottor Canonico è migliorata. In questo momento ha un tutore molto leggero per la spalla e una spugnetta nella mano per esercitarsi h24 per migliorare la sensibilità dell’arto»