Tuttosport: Callejon è un caso, potrebbe essere messo sul mercato

Non è da escludere l’ipotesi dell’addio in anticipo rispetto al contratto fino al 2022. Lo spagnolo è arrivato a Firenze dopo l’addio di Chiesa ma ha giocato finora pochissimo

Callejon inizia a diventare un problema per Cesare Prandelli. È stato lo stesso tecnico della Fiorentina ad ammetterlo. Un problema soprattutto dal punto di vista umano, perché, come ha detto ieri in conferenza stampa, è un giocatore talmente serio che diventa difficile tenerlo in panchina.

Tuttosport ipotizza che il problema sia diventato talmente serio da non escludere che lo spagnolo possa essere messo sul mercato prima della scadenza.

“E allora? A poche ore dalla riapertura del mercato non è da escludere nessuna ipotesi, compreso l’addio in anticipo rispetto al contratto fino al 2022. Dopo aver chiuso l’avventura napoletana fra gol e trofei, lo spagnolo era sbarcato a Firenze dopo l’addio di Chiesa e non per svernare”.

Callejon, ricorda il quotidiano sportivo, ha il secondo ingaggio più alto della squadra dopo quello di Ribery, ma ha giocato solo 416 minuti segnando un solo gol. È stato titolare solo due volte e sempre sostituito.