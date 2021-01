Top e Flop – prestazione sublime di Insigne, Frabotta si inchina di fronte ad Hakimi

Barella è ovunque. Igor un giocatore non all’altezza della Serie A

Top

Insigne (Napoli) prestazione sublime, da autentico top player. Una doppietta di buona fattura. La serpentina in velocità da lui giostrata in occasione del goal di Lozano vale il prezzo del biglietto ed è davvero una giocata alla Maradona.

Luiz Alberto (Lazio) l’uomo del match. Anima del centrocampo bianco celeste che smista precisamente, nel più facile dei modi. Con la massima tranquillità, prende la mira in scioltezza e realizza una doppietta che va volare in alto l’aquila della Lazio.

Barella (Inter) è davvero ovunque. Macina kilometri accompagnati anche da buona visione di gioca ed ottima qualità nei passaggi. Realizza l’assist per il goal di Vidal e segna la rete del 2-0.

Flop

Igor (Fiorentina) lento, svogliato, distratto. Un autentico disastro. Impreciso in marcatura. Un giocatore davvero non all’altezza della serie A e di una squadra che è nei bassi fondi della classifica.

Ibanez (Roma) anello debole della approssimativa difesa giallorossa. Gioca un primo tempo da incubo. Da due suoi errori-orrori nascono due goal per la Lazio.

Frabotta (Juventus) si trova come avversario Hakimi e si inchina di fronte alla sua superiorità. Troppo timido, per non dire nullo, in fase offensiva. Si perde Barella in occasione dell’azione del 2-0. Esce poco dopo per infortunio.