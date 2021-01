Stellone torna ad allenare: guiderà l’Arezzo

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito. L’ex giocatore del Napoli era fermo da quasi un anno dopo la parentesi ad Ascoli. Ora riparte dall’Arezzo

Roberto Stellone, che ha giocato nel Napoli tra il 1999 e il 2003, allenerà l’Arezzo in Serie C. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Stellone sostituirà l’esonerato Camplone e firmerà un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo biennale in caso di salvezza.

L’ultima esperienza è stata tra febbraio e aprile del 2020 sulla panchina dell’Ascoli, da cui è stato esonerato. Torna in Serie C dove mancava dalla stagione 2013/14 quando ottenne la promozione col Frosinone.