Stampa: La Juve l’ha giocata, il Napoli meno

Juve-Napoli è stata una partita non memorabile, ma il Napoli è andato in affanno e Manolas ne ha combinate un paio delle sue

Una partita tutt’altro che memorabile scrive Gigi Garanzini sulla Stampa.

Ma la Juve se non altro l’ha giocata, il Napoli meno.

La Juve non è stata brillante, ma ci ha messo la sostanza che serviva. C’è stata sempre prevalenza bianconera, però, anche se frenata per non correre il rischio di sguarnirsi le spalle. Un solo episodio a favore del Napoli nel primo tempo, prima che Ronaldo ci mettesse la firma.

Il Napoli è andato in affanno, Manolas ne ha combinate un paio delle sue.