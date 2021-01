Speranza anticipa le regole del nuovo Dpcm. Stato di emergenza prorogato al 30 aprile

Nelle zone gialle verranno riaperti i musei. Sarà introdotta la zona bianca dove si potrà tornare ad una pseudo normalità con riapertura di cinema, teatri, palestre, scuola, bar e ristoranti anche la sera.

Prosegue il lavoro del Governo italiano per cercare di combattere la pandemia. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato i nuovi provvedimenti in arrivo con il prossimo Dpcm.

Innanzitutto verrà prorogato lo stato di emergenza fino al prossimo 30 aprile, una mossa inevitabile perché “quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente abbiamo l’obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare fino a quella data”. A preoccupare il tasso di saturazione delle terapie intensive che è tornato a superare la soglia critica del 30%

“12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso”

Il nuovo Dpcm confermerà in sostanza le regole già in vigore alle quali si aggiungono il divieto di spostamento anche tra regioni in zona gialla e il divieto di asporto fino alle 18. Per le zone gialle è inoltre prevista la riapertura dei musei.

Sarà poi inserita la zona bianca, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1. In queste zone resteranno in vigore l’obbligo di mascherina e del distanziamento, ma si tornerà ad una pseudo normalità, con la riapertura di cinema, teatri, palestre, scuola mentre bar e ristoranti potranno restare aperti anche la sera.

“Dobbiamo andare avanti cosi: zero polemiche e piena collaborazione istituzionale. Siamo solo all’inizio del nostro lavoro di vaccinazione. Questa campagna è una lunga e difficile maratona e non una gara di velocità e c’è ancora tantissimo da fare. Siamo pronti ad aumentare il numero di vaccinazioni da effettuare appena saranno autorizzati nuovi vaccini”.