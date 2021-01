Serie A, per la presidenza della media company spunta il nome di Agnelli

La governance della futura media company della Serie A, che nascerà dall’alleanza tra i fondi di private

equity (Cvc, Advent e Fsi) e la Lega, prende forma. Domani ci sarà l’assemblea di Lega durante la quale se ne discuterà.

Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, prende piede l’ipotesi di affidare la presidenza della media company al patron della Juventus, Andrea Agnelli.

“Nelle intenzioni di alcuni club, per questa posizione un nome che sarebbe apprezzato, anche se al momento non c’è alcuna candidatura, sarebbe quello di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. Il punto è in discussione, ma dall’altra parte lo schema che al momento apparirebbe prevalente è quello di assicurare quella posizione all’eligendo presidente della Lega Serie A. In questo quadro a occupare la casella di primo presidente della media company dovrebbe essere Dal Pino, dopo la sua rielezione. In ogni caso sia il ruolo di amministratore delegato sia quello di presidente saranno oggetto di negoziazioni successive, in quanto per la nomina di entrambe le cariche serve il gradimento sia dei private equity sia dei club”.