“Ricattava Valbuena con un video a luci rosse”, Benzema a processo

Benzema sostiene di essere stato messo in mezzo da un agente di polizia disonesto. Non gioca in nazionale da quando il fatto è venuto alla luce

Karim Benzema dovrà affrontare un processo per il suo presunto coinvolgimento in un tentativo di ricatto ad un suo ex compagno di squadra della nazionale francese.

L’attaccante del Real Madrid è accusato di aver pagato persone per estorcere denaro a Mathieu Valbuena, minacciando di rendere pubblico un video video a luci rosse del 2015.

Benzema, che sostiene di essere stato messo in mezzo alla vicenda da un agente di polizia disonesto, non gioca in nazionale da quando il fatto è venuto alla luce. I pubblici ministeri francesi hanno annunciato che Benzema dovrà affrontare un processo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa AFP.

L’avvocato del giocatore, Sylvain Cormier, ha detto di non essere sorpreso, ma che la decisione è “tanto assurda quanto prevedibile”.

Valbuena all’epoca dei fatti giocava nel Lione, ora è in Grecia all’Olympiakos.