Repubblica: Supercoppa, dubbio centravanti. Petagna ha dolore, Mertens non regge i 90 minuti

Le condizioni dell’attaccante, infortunatosi durante Napoli-Fiorentina, saranno valutate oggi. Gattuso deciderà nelle prossime 48 ore chi schierare come punta

Andrea Petagna ha 72 ore per recuperare dalla botta al polpaccio rimediata ieri, durante Napoli-Fiorentina. Nel post partita Gattuso ha detto che qualcosa di simile gli era già capitata e che l’attaccante si era ripreso in due giorni. È una speranza. Repubblica Napoli scrive:

“L’attaccante ha dolore e le sue condizioni saranno valutate già questa mattina a Castel Volturno. L’obiettivo è quello di smaltire il problema perché il Napoli resta con poche alternative davanti. Mertens infatti è ancora a mezzo servizio: il suo rientro è stato accompagnato da una sensazione netta, che cioè non sia ancora pronto per i 90’. Il belga avrà bisogno di continuare il rodaggio prima di tornare al top, quindi non è escluso un nuovo impiego part time nella finale del Mapei Stadium”.