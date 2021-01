Repubblica: Osimhen non avverte quasi più dolore, potrebbe tornare in gruppo a fine mese

Domani l’attaccante nigeriano sarà sottoposto a nuovo tampone. Appena si sarà negativizzato verrà visitato dallo staff medico, intanto si allena a casa

Repubblica Napoli apre uno squarcio di ottimismo sulle condizioni di Victor Osimhen. Il quotidiano scrive che il Napoli attende la sua negativizzazione al virus per visitarlo, in modo da chiarire quale sia lo stato della sua spalla dopo la riabilitazione post-infortunio. Ma il nigeriano non avrebbe più dolore e se tutto andrà bene, potrà tornare in gruppo alla fine di gennaio.

“Il nigeriano è infatti ancora alle prese con il Covid e domani sarà sottoposto a un altro tampone. Soltanto quando l’attaccante sarà “negativo” — si spera entro la fine di questa settimana — potrà essere sottoposto agli esami medici di controllo alla spalla e al braccio, che lo tormentano da metà novembre dopo l’infortunio subito in Nazionale. A casa il giocatore si sta allenando da solo e il dolore lo ha quasi abbandonato del tutto. Se non ci saranno degli ulteriori contrattempi, quindi, a fine mese potrebbe ritornare in gruppo”.