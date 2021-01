Repubblica: Napoli-Parma è un crocevia per il Napoli e Gattuso

Gli azzurri devono voltare pagina e rimettersi in carreggiata in campionato per rilanciare la corsa Champions

Archiviata la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, adesso il Napoli deve guardare avanti, al campionato e alla sfida di questo pomeriggio contro il Parma, una sfida che, come scrive Repubblica, è fondamentale

L’appuntamento ha il sapore del crocevia. Il Napoli ha eliminato giovedì lo Spezia in Coppa Italia, ma adesso deve rimettersi in carreggiata in campionato per rilanciare la corsa Champions, quindi l’appuntamento di oggi contro i gialloblù è fondamentale per voltare pagina e pensare soltanto alla missione di ritornare nella competizione per club più importante.